Katusefermide tootja: keerukad projektid panevad silmad särama

Kõik konstruktsiooni osad toodab Tenter ise. Foto: Arno Mikkor

“Mida keerulisem projekt meile majja sisse tuleb, seda soojemalt selle vastu võtame,” rääkis Äripäeva raadio saates Balti juhtiv puit- ja ogaplaat-konstruktsioonide tootja, kes ka projekteerib ja paigaldab.

“Pole olnud projekti, mida pole saanud lahendada,” ütleb Tenteri tegevjuht Martin Marjapuu saates "Eramaja ehitus".

Saates arutame, mis tasub läbi mõelda, kui alustada majaehitusega. Mis on majaehituses kõige tähtsam – kas vundament, katus või midagi muud? Saame vastuse küsimustele, millal projekteerija või ehitajaga ühendust võtta, kuhu on õige maja ehitada ja millal on kõige õigem aeg ehitust alustada.

Saadet juhib Tõnu Einasto.