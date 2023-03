Ukraina teravilja hinnatõus maailmaturul viib Eesti söödahinnad lakke

Äripäeva raadios käis söödaturuteemadel rääkimas Alltech Eesti juhataja Pilleriin Puskar. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Alltech Eesti juhataja Pilleriin Puskar nendib, et söödaturul on hinnad pidevas muutuses, on ju enamik tootmissisenditest börsikaup – teravilja, soja ja rapsi hind ning energia on siin suurimad mõjutajad koos ikka kestva Ukraina-Vene sõjaga. Meie tootjate plussiks on aga võimekus toota ise pea pool loomadele vajaminevast söödast ja seda kodumaise toorainega.

Puskar selgitab saates, kui palju on sööda tootmise komponendid aastaga kallinenud ja kas ning kuidas Vene agressioon Ukrainas on turgu mõjutanud. “Loomasööda tootmissisendid on sõja ajal kallinenud isegi mitmeid kordi, kergitades loomulikult ka tugevalt ostusööda hinda,” selgitab ta.

Küll aga on meie põllumeestel üks suur pluss, võrreldes ametivendadega mujal maailmas. “Eesti eeliseks on kindlasti see, et meil on enamasti kombineeritud põllumajandusettevõtted, kus taimekasvatus loomakasvatusega kahasse annab võimaluse planeerida ja olla vähem sõltuvuses ostusöötadest. Ka on meil on ideaalsed kliimatingimused, et toota ise pea pool Eesti veisefarmidele vajaminevast loomasöödast,” räägib Puskar.

Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaates „Kasvupinnas“ võetakse luubi alla loomasööt, uuritakse, mis seisus on söödaturg meil ja maailmas ning millised on Eesti loomakasvatajate väljakutsed ja võimalused, keskendudes piimaveisekasvatusele.

Saates on külas Alltech Eesti OÜ juhataja Pilleriin Puskar. Saadet juhib Äripäeva põllumajanduse teemaveebi juht Meelika Sander-Sõrmus.