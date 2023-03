"Äripäev eetris": kaitseministeeriumis polda harjutud kriitilistele küsimustele vastama

Ekspert: panganduskriisi tekitatud mõrad aeti rahaga täis

Swedbank Marketsi vanemmaakler Meelis Maasik toob välja, et kui vaadata ajaloolisi andmeid ja kõrvutada neid praegustega, siis võib öelda, et suure tõenäosusega on alanud uus pulliturg.

