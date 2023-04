Kestlikkuse aruanne pole tubliduse võistlus

Vasakult Priit Kappak, Paavo Siimann, Marika Taal ja Merilin Iital. Foto: Andras Kralla

Käesoleva aasta alguses jõustus kestlikkuse aruandluse direktiiv. Kestlikkuse aruande standardid on aga alles koostamisel, mis tekitab ettevõtetes segadust.

Standardeid on palju, kuid kõik standardid ei kohaldu kõigile. „Aruanne peab sisaldama vaid olulist informatsiooni,“ selgitas Marika Taal. "Finantsuudised fookuses" saates räägitakse, mis vahe on kestlikkusel, jätkusuutlikkusel ja ESG tähendustel ning mis on selle kõige eesmärk?

Saatekülalised selgitavad, miks on oluline vaadata numbrite taha, mitte võrrelda lihtsalt ettevõtete CO 2 andmeid. „See pole selline tubliduse võistlus, et sa pead kõigele seal kohe vastama,“ rääkis Merilin Iital LHVst ning lisas, oluline on hakata mõtlema oma ettevõtte mõjudele. Oluline on teadmine, et mõju hindamine võib ühel hetkel hakata kahjustama äri konkurentsivõimet ja pangalaenu või riiklike toetuste saamist.

Stuudios arutlevad Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik Marika Taal, LHV Pank jätkusuutlikkuse spetsialist Merilin Iital ja Tallinna Vesi jätkusuutlikkuse juht Priit Kappak. Saadet juhib Paavo Siimann.