Äripäeva ajakirjanik: Kaja Kallase hinnakriitikas ettevõtjatele leidub iva

Peaminister Kaja Kallas koalitsiooniläbirääkimistel uue valitsuse moodustamiseks. Foto: Liis Treimann

Mitme ettevõtjaga rääkides kuulis Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg, et vastupidiselt peaminister Kaja Kallase soovitule ei saa nii kergelt hindu langetada, ent ajakirjanik lisas, et valitsusjuhi jutus on ikkagi iva.

Kurg rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et tema usub statistikat. "Numbrid näitavad, et järelikult on neid ettevõtteid, kes hinnatõusu keskkonda kasutasid ära ja tõstsid rohkem hinda," ütles Kurg. Samas viitas ta Oleg Grossi öeldule, et piisava konkurentsiga sektoris tulevad hinnad niikuinii alla.