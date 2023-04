Ekspert: kriisisuhtlus võib anda uue juhi

Ilona Leib Foto: Ken Rohelaan

Kriisikommunikatsioonis võib tekkida võimalus kiirendada protsesse, mis on olnud juba varem plaanis. Mõnikord võib see tuua esile ka uue juhi, ütles kriisikommunikatsiooni asjatundja Ilona Leib.

Leib rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et kriis loob võimalusi. "Ma ei ütle alati, et see on positiivne võimalus, aga see on võimalus," märkis kommunikatsiooniekspert.