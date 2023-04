Termotöödeldud puit pöörab puidu kasutamise loogika tagurpidi

Termotöötlus toob puidust välja selle kõik positiivsed omadused, rääkis saates "Eramaja ehitus" Thermory esindussalongi projektimüügijuht Sander Pikkur. Foto: Thermory

Miks ja kus kasutada termotöödeldud puitu ja kuidas pöörab see tagurpidi puidu pikaaegse „õues või toas“-süsteemi, selgub Äripäeva raadio värskes sisuturunduslikus saates „Eramaja ehitus“.

Töötlusega antakse puidule mitu olulist omadust, mistõttu võib termotöödeldud puitu leida pea igalt poolt. “Kujutlusvõime seab selle kasutamisele piirid. Kui algselt on laud mõeldud väliskeskkonda, ei tähenda, et seda ei või ka sees kasutada,” kommenteerib ettevõtte esindussalongi projektimüügijuht Sander Pikkur ja toob näite, et välistoodete segmendist jõuavad tihti profiilid seinale või lakke.

Lisaks arutatakse saates, kui palju võiks esindussalongi külastamiseks aega varuda, milliseid puuliike täna eelistatakse ning mida spetsiaalset teeb Thermory, et saada oma tootekataloogis olevatele puuliikidele vastavusmärgised.

Saadet juhib Tõnu Einasto.