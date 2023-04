Kristi Lomp: mulle ei meeldi juhid, sellepärast juhingi

Selveri juht Kristi Lomp räägib saates "Juhi jutud" enda juhtimispõhimõtetest. Foto: Liis Treimann

“Mulle ei meeldi juhid ja see on ka üks põhjus, miks ma olen ise juht,” ütleb Äripäeva raadio saates Selveri pikaaegne juht ja konkursi “Parim juht 2023” nominent Kristi Lomp.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas ta on jaeäris teinud läbi teekonna rohujuure tasemelt juhtiva kaubaketi juhiks, kuidas ta 18aastaselt sattus nii-öelda tühja koha pealt juhiks ja mida see aeg talle tänaseni kaasa on andnud, kuidas ehitada organisatsioonis lahenduste ehitamise kultuuri, miks on juhtidel tähtis osaleda liitudes ja paljust muust.