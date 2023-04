Poliitikud: teed kärpe ära, saad peksa nii meedialt kui ametnikelt

Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil 2020. aastal Foto: Andras Kralla

Riigikogu Keskerakonna fraktsioonijuht Tanel Kiik ütles saates “Poliitikute töölaud”, et tema pole veel näinud ministrit, kes tuleks välja vabatahtliku kärpimisega oma haldusalas, ning Parempoolsete juhatuse liige Siim Kiisler kutsus üles muutma senist tava, et ministrit kiidetakse selle eest, kui ta raha haldusalasse juurde toob.

Tanel Kiik märkis, et tema pole veel näinud ministrit, kes tuleks välja jutuga, et ministeeriumis on raha kõvasti üle, ning kes ootaks ettepanekuid, mis ülejäägiga teha. Kui uus minister läheb tööle, saab ta teada, kus ja kui palju on haldusalas raha puudu, sõnas Kiik, kes ei usu seetõttu, et uue koalitsiooni plaan ministeeriumite kiirete kärbete osas edu tooks. “Igalt ministrilt oodatakse pigem oma valdkonna rahastuse suurendamist. Kui teed kärpe ära, saad peksa nii meedialt kui ametnikelt ja tõeäeoliselt ka valija sulle aitäh selle eest ei ütle,” selgitas Kiik.