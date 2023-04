"Savvusanna sõsarate" tegijad kunstniku elu pahupoolest: kui poleks majandustuge vanematelt, siis ...

Film "Savvusanna sõsarad" kogub populaarsust nii Eestis kui ka välismaal. Foto: Kaader filmist

Kui mul ei oleks vanemate poolt majanduslikku tuge ja teadmist, et kui kõik läheb metsa, siis on mul vähemalt katus pea kohal, siis ma ei ole kindel, et oleksin selle elukutse valinud, rääkis "Savvusanna sõsarate" režissöör Anna Hints.

Hints ütles, et teab mitut endavanust väga andekat inimest, kes on loobunud kunstniku teekonnast ja valinud stabiilsuse, sest see elukutse lihtsalt ei ole jätkusuutlik.