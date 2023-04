Juht, kes ei loe raamatuid, ei saa olla ülearu arukas

Suuname ja mõjutame oma käitumisega ümbritsevat maailma, mis teeb meist kõigist omamoodi juhi. Nii ei jookse kellelgi juhtimisteemaliste raamatute lugemine mööda külge maha. Foto: Unsplash

Kui milleski saab üldse kindel olla, siis selles, et tegemata tegusid on alati rohkem kui aega. Mõte võtta pärast väsitavat tööpäeva ette raamat, kompab paljudel absurdi piire. Kuniks koidab, kuidas need õhtused lugemispingutused hakkavad ühel kenal päeval vilja kandma: elu võtab helgema jume, töö ladusama tempo. Järgnevalt mõned raamatud, mille lugemist eksperdid soojalt soovitavad.

Coach ja koolitaja Raimo Ülavere: „Harva juhtub minu kätte juhtimisraamat, mille kohta julgen öelda – kui peaksid lugema vaid üht raamatut juhtimisest ja eestvedamisest, siis loe seda. Miks Eric Schmidti „Triljoni dollari coach“ nii hea on? Raamatus räägitakse pragmaatilisel moel punkt punkti haaval sellest, mis on juhi töös tähtis. Mida inimeste juhina teha nii, et see tooks tulemusi. „Triljoni dollari coach“ on kindlasti üks parimaid juhtimisraamatuid, mida olen lugenud.“

Psühholoogiline nõustaja, superviisor ja coach Piret Bristol: „Dr Eva Selhub on võtnud endale ilmvõimatuna näiva ülesande – kirjutada raamat ühel ekspluateerituimal teemal. Ta sooritab ülesande märkamatu elegantsiga, avades negatiivsete emotsioonide allkihte ja stressijuhtimise senitundmatuid tahke. Ta pakub „Stressijuhtimise käsiraamatus“ praktilisi tööriistu stressimustrite uurimiseks ning nendest vabanemiseks.“

Anni Kuusik, kliiniline psühholoog ja Mindful Self-Compassioni programmi kvalifitseeritud õpetaja tasemel “Trained Teacher”: „Selle raamatu lugemine kinnitab veendumust, et majanduslik edu on targa hoolivuse ja nutika tegutsemise tagajärg. Üks ilma teiseta toob pikas perspektiivis kaasa seisaku või kahju nii organisatsioonis töötavatele inimestele kui aktsionäridele. Raamat pakub sisukat ülevaadet teadusuuringutest ning tippjuhtide kogemustest koos praktiliste harjutustega sellest, miks ja kuidas kasvatada juhina iseendas ning organisatsioonis meeleteadlikkust, tarka isetust ja hoolivust. Eriti aktuaalne on see ajal, mil organisatsioonid seisavad silmitsi valikuga, milline saab olema nende mõju laiemalt ühiskonna ja keskkonna käekäigule.“

Ettevõtja ja läbirääkimiskoolitaja Jakob Saks: „Usaldada teist või mitte – kas pole mitte tuttav dilemma? Kui luua uusi suhteid, valida uut äripartnerit, alluvat või ülemust, ei ole üldiselt luksust oodata aastaid, et järeldusi teha. Kuidas hinnata inimeste usaldusväärsust võimalikult täpselt juba suhte alguses? Dreeke ja Stauth kirjeldavad raamatus FBIs välja töötatud metoodikat, mis võtab usaldamisotsuste tegemisest välja kogu müstika.

„Kuidas lugeda inimesi“ on täis ägedaid spioonilugusid, mis hoiavad lambi öökapil pikalt põlemas. Raamatust õhkab headust ja suuremeelsust, aga ka süsteemsust, kainet mõistust ning üllatavalt ohtras koguses elutervet vaadet maailmale.“

Nii need kui ka paljud teised juhtimis-, investeerimis- ja terviseteemalised e-raamatud on Äripäeva veebipoes kuni 23. aprillini kuni 50% soodsamad. Rohkem infot leiad siit: https://bit.ly/3mc9TyN.

Eva-Maria Kangro, PhD, psühholoog ja muutuste nõustaja: „Adam Grant on kokku pannud teaduspõhistele selgitustele toetuva tõelise juhtimisõpiku, mis aitab lugejal vaadata peeglisse ning panna oma arusaamu sammhaaval proovile.

„Järelemõtlemise kunst“ juhatab meid läbi psühholoogiliste lõksude ning annab praktilisi tööriistu neist vabanemiseks. Kirsiks tordil on 30 nõuannet, mille kallale tasub asuda igaühel, kes soovib elust maksimumi võtta.“

Reservohvitser, Combat Ready kaasasutaja Martin Jõesaar: „Igaüks meist on juht, olenemata ametinimetusest, sest suuname ja mõjutame oma käitumise ning tegudega ümbritsevat maailma. Juhtimine kui tegevus on aga oskus, mida saab õppida ainult praktika kaudu. Jocko Willinki raamistik, mis keskendub vastutuse võtmisele ning probleemide lahendamisele, loob selleks parima keskkonna. Jocko on sellesse käsiraamatusse koondanud äärmiselt efektiivsed ja universaalsed juhtimise põhimõtted, sidudes omavahel suurepäraselt militaar-, äri- ja argipäeva olukorrad koos rohkete illustreerivate näidetega."

Coach ja koolitaja Raimo Ülavere: „Inimesed igatsevad tagasiside järele, parimad töötajad on kõiges head, me oleme suurepärased teiste töö hindajad. Need on üksnes mõned uskumused, mida me organisatsioonides, meeskondades, kontorites, tehastes pidevalt taastoodame. Ja me eksime.

„Üheksa valet töö kohta“ näitab uuringute abil, miks tuntav osa meie igapäevastest juhtimisjuttudest on pelgalt müütilised uskumused, mis ei tugine faktidel. Autor räägib sellestki, millest peaksime tegelikult juhtimisel lähtuma. Seda muidugi juhul, kui meile lähevad inimesed, töö ja tulemus ka päriselt korda.“

Koolitaja Kaido Pajumaa: „Kellele meist ei meeldiks olla edukas ja sellest rõõmu tunda? Paraku ei õnnestu see paljudel. Miks? Raamatu „Lõpp edasilükkamisele“ autorid on selle üle põhjalikult juurelnud ning välja töötanud põnevat psühholoogiat ja kasulikku praktikat koondava lähenemise, mida järgides leiad taas üles motivatsiooni otsustavalt tegutsema asuda, et oma eesmärgid ellu viia.”