Indrek Kasela uuele kultuuriministrile: ära nüüd hoia tagasi, gaas põhja

Indrek Kasela sõnul ei ole ka kultuurivaldkonnas riskivabu investeeringuid. Foto: Raul Mee

Ärgu nüüd hoidku end tagasi, soovitab ettevõtja Indrek Kasela uuele kultuuriministrile Heidy Purgale. „Kõik kompromissotsused tähendavad, et tegemist ei ole parimate otsustega,“ ütles Kasela ning lisas, et tema ootused uue ministri osas on ülikõrgel. Kasela sõnul ta ka teab, et uus minister enamiku tema lootustest täidab.

Artroverti kunstigalerii asutaja ja Eesti Kunstiakadeemia nõukogu liige Siim Raie loodab, et uus kultuuriminister teeb endale selgeks, mis on riigi roll ning tähenduslikud seosed äri ja kultuurivaldkonna vahel. Raie sõnul on oluline aru saada, milline on riigi sekkumise vajadus kultuurivaldkonda.

Kultuurivaldkonna erarahastuse telgitaguseid avavas saates "Kultuur veab majandust" käisid külas ettevõtja ja kultuurisõber Indrek Kasela ning kunstigalerii Artrovert asutaja ja Eesti Kunstiakadeemia nõukogu liige Siim Raie.

Juttu tuli sellest, miks ja kuidas toetab Kasela kultuuritegijaid, milline on tema investeerimisfilosoofia ja kuidas erinevad riigi- ja erarahastus. Samuti räägiti sellest, millised ootused on külalistel uuele kultuuriministrile, mida peab Indrek Kasela ebaõnnestunud investeeringuks ning mida on Kaselal õppida Tommy Cashilt. Saadet juhib Gregor Alaküla.