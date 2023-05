Diplomaat: Aafrika potentsiaali avamiseks tuleb skeemitajate kõrvalt leida õige kohalik

Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas tegutseb juba mitu Eesti ettevõtjat. Foto: AFP/Scanpix

Aafrika turule sisenemiseks on oluline tunda kohalikke olusid. Selleks tuleb leida mõni kohalik partner, kuid valik tuleb teha hoolikalt, rääkis diplomaat Daniel Schaer.

“Kindlasti on väga palju inimesi, kes pakuvad ennast partneriks. Me proovime riigi poolt ka pakkuda abi õigete partnerite leidmiseks, et ta ei oleks mingi suvaline inimene. Me oleme ju kuulnud väga palju e-maili skeemidest, kus öeldakse, et meil on väga palju raha ja me anname selle teile,” ilmestas Schaer partneri otsimisega seotud ohte.