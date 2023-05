Majanduskeskkond näitab aina enam, et haridus vajab tähelepanu

Andri Haran ja Marily Hendrikson. Foto: Harro Puusild

Saate "Tööstusuudised eetris" räägime, kuidas on arenenud tööstuspoliitika roheline raamat ja millised on tööstuspoliitika järgmised sammud.

Juttu tuleb ka haridusest ja tööstuse populariseerimisest ka põhikoolides. Vaatame üle ka tööstuskonverentsil Industry 5.0 kõlama jäänud kestlikkuse temaatika ja heidame pilgu tööstussektorile pakutavatele toetusmeetmetele.

Külas on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran ning andmete ja tehisintellekti nõunik Marily Hendrikson. Saadet juhib Harro Puusild.

Fookuses on ka tuntud probleem ehk noorte vähene või katkev huvi tööstuse ja tehnoloogia vastu. „See on järjepidevuse teema,“ märgib Haran saates. „See, et sa teed koolis aastas ühe robootikatunni või viid näidistöökoja kooli kohale, siis see veel päeva ei päästa. See annab õpilasele esimese emotsiooni, aga siin on veel mitu sammu astuda, et koolides oleks pidev võimalus läbi praktiliste näidete neid aineid õpetada.“

„Teiseks tuleks panustada õpetajatesse, et nad oleksid võimelised sellisel moel õpetada. See protsess on pikk ja need asjad ei juhtu üleöö. Me ei saa öelda, et täna hakkame tegema ja homme on lahendus. Need on sammud, mis tuleb astuda, sest Eesti ühiskond ja majanduskeskkond viitab täna tugevalt, et siin on puudujääke ja me peame need muutused ellu viima,“ selgitas Haran.

