Peeter Koppel hakkab uues ametis rikaste raha kasvatama

Peeter Koppel. Foto: Andras Kralla

Varem SEB privaatpanganduse strateegina töötanud Peeter Koppel alustas tööd Redgate Capitalis, kus ta hakkab rikaste inimeste raha kasvatama, rääkis ta Äripäeva raadios.

Koppel avaldas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kui suurt portfelli on vaja, et saada tema kliendiks, milline on tema meeskonna rahakasvatamise strateegia ning kuidas hindab kinnisvaraturu olukorda. "Praegu ma vaatan kohalikku kinnisvara terve skepsisega," rääkis Koppel.