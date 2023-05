Kuidas päikeseenergiast viimast võtta?

Päikesepaneelid. Foto: Liis Treimann

Päikesepaneelide juurde on kasulik panna energiasalvesti, rääkis Äripäeva raadios ABB globaalse tasandi juht Danel Türk.

Energia salvestamine on üks roheenergia tootmise suurimaid probleeme, sest tootmisperioodid võivad olla tsüklilised. „Salvestusseadet saab kasutada just siis, kui sul vaja on. Näiteks õhtu poole natukene kütmiseks või jahutamiseks,“ rääkis Türk.