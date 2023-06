Neeme Korv hindade langetamisest: peaministri ja ettevõtjate vahel käib mäng

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et ei mõista, miks ettevõtjad hindu allapoole ei too. Foto: Andras Kralla

Äripäev korraldas arvamusliidrite seas küsitluse, kas kõrgete hindade pärast peaministri poolt nahutamine on asjakohane. Mida rohkem vastuseid tuli, seda rohkem jäi mulje, et see on mingi mäng, rääkis Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Korv lisas, et ka peaminister Kaja Kallas ei kujuta ilmselt ette riiklikult kontrollitavaid hindu. Samas ütles Korv, et ministrite ja peaministri nügimine ei ole niivõrd paha. Oluline on, et räägiksime sarnast keelt ja ministrid saaksid aru, mis tegelikult sektorites toimub, ütles ta.