Wise osaleb Pride'il: esmatähtsad on töötaja väärtused, siis tulevad oskused

Wise’i personalitoimingute tiimi juht Brett Lemsalu. Foto: Wise

Tallinnas toimub sel nädalal Baltic Pride Tallinn, kus osaleb ka tehnoloogiafirma Wise. Ettevõtte personalitoimingute tiimi juht Brett Lemsalu ütles, et töötaja puhul on neil esmatähtsad väärtused ja alles siis vaadatakse kogemusi ja oskusi.

Lemsalu ütles, et nad ei ole kunagi saladust teinud, et on mitmekesine ettevõte. Seega on Wise'il oluline, et nende partnerid kannaksid samu väärtusi. Ta usub, et nad on enda ümber loonud olulise seltskonna, kellega neid teemasid arutada.