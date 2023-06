Artikkel

"Kuuma tooli" lihtne finantsmatemaatika: kinnisvaras peavadki hinnad langema

Kinnisvarasektoris kui suure võimendusega sektoris peavadki hinnad langema, ütleb Peeter Luikmel. Foto: Andras Kralla

Uues intressikeskkonnas ei saa kinnisvara sama palju väärt olla, selgitas "Kuuma tooli" stuudios Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.

"Kas me maksame siin siseturul õlle eest kolm või kuus eurot, on suuresti kokkuleppe küsimus. Aga vaat mis hakkab hävinema, on nende ettevõtete konkurentsivõime, kes peavad müüma väljapoole euroala," selgitas Luikmel Euroopa majanduse seisu.