Triniti advokaat pankadele: kui riske mitte võtta, ei saa neid ka juhtida

Kohustatud isikute, näiteks finantsasutuste andmete kogumine peab olema proportsioonis võimaliku riskiga, räägiti saates "Triniti eetris". Foto: Veiko Tõkman

Kui finantsasutused ei taha riske võtta, ei saa nad neid ju ka juhtida, kommenteerib Triniti advokaat Maarja Lehemets rahapesu tõkestamist.

“Isegi kui on virtuaalvääringu teenusepakkuja, kes suudab ära näidata, et ta on Eestis, päriselt ajab oma äri ja tal on korralik ja läbimõeldud rahapesu tõkestamise süsteem, ei saa ta ikka endale pangakontot, sest pangad on otsustanud, et nad mitte ei juhi seda riski, vaid ei võtagi seda,” rääkis advokaat kasvuvaludest rahapesuga seotud regulatsioonide juures.

Saate "Triniti eetris" teemaks on seekord rahapesu piiramisega seotud andmevahetus. Väidetavalt tõkestatakse maailmas vaid mõni protsent rahapesust.

Kuivõrd on tehnoloogia suurem kasutamine olukorda parandanud? Kuidas käib riskide hindamine ja kahtlaste tehingute või klientide tuvastamine? Miks mõnikord pangad eraisikuid ja ettevõtteid ebaõiglaselt kohtlevad, neist loobuda tahes või keeldudes kliendiks võtmast?

Neil ja teistel teemadel arutlevad saates tehnoloogiafirma Salv peajurist Kelly Nõmmiko, tootejuht Ester Eggert ja advokaadibüroo Triniti advokaat Maarja Lehemets. Saadet juhib ITuudised.ee toimetaja Indrek Kald.