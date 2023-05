Mida teha, et euroraha küsides mitte kriminaalmenetlusse sattuda

Kui kombaini ostuks mõeldud eurotoetus läheb hoopis traktori ostmiseks, siis võib Euroopa Prokuratuur selle arestida, rääkis Eesti Euroopa prokurör Kristel Siitam-Nyiri. Foto: Panthermedia/Scanpix

Soodustuskelmus on kuritegu, mille osaliseks võib sattuda ka tavaline ettevõtja, kel pole plaani seadust rikkuda ja sel viisil ebaseaduslikku tulu teenida, rääkida oma tööpraktikast vandeadvokaat Risto Käbi saates „Triniti eetris“.

„Kui kuulaja küsib, et mis on minul pistmist kuritegevusega, siis eurotoetustega on elu näidanud, et probleemidesse on sattunud ka täiesti tavalised ettevõtjad,“ rääkis Käbi. Saates tulid jutuks levinumad eurotoetuste ja soodustuskelmustega seotud skeemid, mida tasuks vältida, ja jagati nõu, mida teha selleks, et mitte sattuda kriminaalmenetlusse.

Saates räägiti veel sellest, kuidas Euroopa Prokuratuur uurib kuritegusid, mis pannakse toime Euroopa Liidu maksumaksjate rahaga, ning sellest, kuidas võib kriminaalmenetlus euroraha „kõrvalepanijate“ suhtes areneda. Arutleti selle üle, millised võivad olla projektile „lihtsalt allkirja alla viskamise“ või fiktiivse pakkumise tegemise tagajärjed ettevõtjale ning kui tõenäolised on pealtkuulamised ja läbiotsimised.

Saates osales video teel Eestist nimetatud Euroopa prokurör Kristel Siitam-Nyiri ja Triniti vandeadvokaat Risto Käbi. Saadet juhtis Gregor Alaküla.