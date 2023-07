Autoäri juht: oluline on Eesti autopargi keskmist vanust alla tuua

Äripäeva raadio sisuturundussaates räägiti automüügist, kasutatud autode turust ja ka automaksust. Foto: Erakogu

Eesti on Euroopa üks vanima autopargiga riike ning oluline on autode keskmist vanust alla tuua, leiab SKO Motorsi tegevjuht Maario Orgla. Automaksust, premium kasutatud autodest ning olukorrast tarneaegadega vestleb sisuturundussaates lisaks Orglale ka SKO Motorsi ärikliendijuht Priit Peetsalu.

Ärikliendid moodustavad 60–70% SKO Motorsi müügist ning ülejäänu kuulub jaekliendile. “Ma arvan, et enamik Eestis tegutsevatest ettevõtetest on meilt sõiduki leidnud,” muigab Peetsalu. Küll aga tunnistavad mõlemad, et see, mis majanduses toimub, on tasapisi hakanud ka autoäri mõjutama: inimesed kaaluvad otsuseid kauem ja seda mõju on tunda.

Veel tuleb saates juttu premium kasutatud autode turust ning sellest, et kasutatud neljarattalist ostes ostavad kliendid tegelikult usaldust. Esindusest kasutatud auto võttes võib olla kindel, et masin on korraliku kontrolli läbinud ning kui peaks ka juhtuma, et hiljem esineb probleeme, ei saadeta kedagi ukselt tagasi. Kasutatud elektriautode turg on samuti aktiivne ning platsile midagi seisma ei jää, elektriautod on kuum kaup ja nende müük läheb lihtsalt, tõdevad nii Orgla kui Peetsalu.

Lisaks räägime saates eesmärgist, mille poole on SKO Motors püüelnud ettevõtte asutamisest alates – eelmisel aastal sai SKO Motorsist suurima läbimüügiga Škoda esindus Eestis. Arutleme ka teemal, miks autot ostes peaks ostuhinna asemel vaatama igakuist makset. “Paljudel juhtudel oleks mõistlikum üldse pikaajalise rendi kasuks otsustada,” arvab Orgla.

Saadet juhib Sigrid Hiis.