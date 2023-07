Autoekspert: elektriauto tuleks automaksust kõrvale jätta

Hyundai IONIQ 6, mis pälvis 2023. aasta autoauhindade jagamisel aasta auto ja aasta elektrisõiduki tiitli. Foto: Reuters/Scanpix

Kui me tahame, et maailm liiguks rohelisuse poole, peame seda soodustama – seetõttu tuleks elektriauto automaksu alt välja jätta, kommenteeris sisuturunduslikus saates “Jätkusuutlik ja roheline” Hyundai Motor Balticu ekspert Marko Aalik.

Aalik rääkis saates, et kui tulevikus on olukord teine ja liigume tempokalt õiges suunas, saab juba teha uue otsuse. Praegu aga töötaks seesugune soodustus hästi. Maksustada võiks elektriautot aga juhul, kui see on väga kallis ja luksuslik ega ole igapäevases kasutuses.

