Marti Hääl: lähiajal on kütuse hinnal kindlasti kasvuruumi

Alexela juhatuse liikme Marti Hääle sõnul pingutab OPEC+, et nafta hind tõuseks. Foto: Raul Mee

Kütuse hinna liikumine sõltub lähikuudel sellest, millist mõju avaldab saudide hiljutine nafta tootmise kärbe, kuid tõenäoliselt hakkavad maailmaturu hinnad kerkima, rääkis Alexela juhatuse liige Marti Hääl.

“Kui vaadata fundamentaalnäitajaid, mis vähemalt siiani on maailmaturu hinda mõjutanud, siis on ootus, et maailmaturu hind pigem kasvab ja eks OPEC+ on selle nimel ka tööd tegemas, et see kasvaks,” rääkis Hääl Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “10–15 dollarilt barrel on kasvuruumi kindlasti tootja huvidest vaadates.”