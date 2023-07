Tehisaru jõudmine logistikasse on vaid aja küsimus

Mapon Eesti tegevjuht Kaspar Käis. Foto: Mapon Eesti

Hiljuti Eesti tarkvarafirma CarCopsi üle võtnud Mapon Eesti tegevjuht Kaspar Käis tõdes, et tehisintellekti kasutamine logistikasektoris on alles lapsekingades, kuid nõudlus on suur ning on vaid aja küsimus, mil tekivad AI-l põhinevad programmid, mis suudavad hallata kogu tarneahelat.

Kaspar Käis tunnistas saates "Logistikauudised eetris", et kui praegu tegeletakse iga logistikaahela lüli digitaliseerimisega eraldi, siis sellist lahendust, mis suudaks hallata kogu ahelat, täna veel ei ole.

„Meilt küsitakse näiteks päris palju sellist lahendust, mis suudaks välja arvutada, kuidas paigaldada kaupa vastavalt suurusele nii, et veok oleks maksimaalselt koormatud, et see kaup oleks paigaldatud vastavalt veoringile õiges järjekorras ja lisaks arvutaks välja optimaalse veoringi vastavalt hetkelistele liikluspiirangutele ja ummikutele,“ rääkis Käis.

Sinna juurde võiks lisada veel hulgi mõõdikuid, alates kütusekulust süsinikujalajäljeni välja, kuid selliseid terviklikke lahendusi täna tema sõnul veel ei ole. Kui aga on nõudlus, siis on vaid aja küsimus, millal need tekivad.

„Täna näiteks on meil juba olemas tehisintellektil põhinevad kaameralahendused, mis suudavad jälgida juhi tegutsemist, mis on võimelised koostama vastavaid analüüse ning vajadusel ka ise operatiivselt sekkuma. Näiteks kui bensiiniveoki juht otsustab kõikidest keeldudest hoolimata rooli taga suitsetama hakata,“ nentis Käis.

Millised on uue Läti ja Eesti ühendettevõtte ambitsioonid, milliseid uusi tehnilisi lähendusi toob kaasa lähitulevik logistikasektoris, selle üle saates arutletaksegi.

