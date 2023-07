Artikkel

Madis Toomsalu: arvestatav osa keerulisest ajast on juba möödas

LHV Groupi juht Madis Toomsalu rääkis ka LHV Groupi viimastest tulemustest. Foto: Raigo Pajula

Kõige raskem on praegu Eestis töösturitel, kes pole suutnud saavutada maksimaalset mastaabiefekti ja on keskendunud ekspordile, rääkis LHV Grupi juhatuse esimees Madis Toomsalu. Samas näeb ta, et arvestatav osa raskest ajast on möödas.

“Kui kulud lähevad üles ja samal ajal nõudlus kaob, siis probleem võimendub. Siiamaani on hakkama saadud varude pealt, aga rasked hetked on ikkagi kohati kätte jõudnud. Aga teistpidi vaadates on mul tunne, et väga arvestatav osa sellest keerulisest ajast juba möödas,” rääkis Toomsalu Äripäeva raadio hommikuprogrammis.