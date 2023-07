Toompark: kinnisvaraturg läks taas väga aktiivseks

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark kinnitas Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjuus, et kohati on kinnisvara hinnad taas tõusma hakanud ja turg on läinud aktiivseks.

”Novembris, detsembris ja selle aasta jaanuaris oli tõepoolest pime öö – see tähendab, et ostuhuvilisi ei olnud ja tehinguid ei tehtud,“ rääkis Toompark. „Veebruaris olid mingid märgid, et äkki võiks nagu ikkagi paremaks minna ning siis märtsis ja aprillis oligi tehingute arv kasvanud.“