Läänemets tahaks hiigelkasumitega riigieelarvet lappida

Siseminister Lauri Läänemets nentis Äripäeva raadios, et kui ettevõtted teenivad kriisiaastatel aegade suurkasumeid, siis peaks valitsus looma meetodeid, et hiiglaslikud kasumid jõuaks ka ühiskonnani. Foto: Liis Treimann

Siseminister Lauri Läänemets plaanib suurettevõtete hiigelkasumid teemaks tõsta riigieelarve strateegia koostamise ajal ja küsida, kas ja kuidas saaks neid riigi kasuks tööle panna.

„Kui kriis juhtub, kas suudame läbi viia ulatusliku evakuatsiooni? Kas inimestel on varjumiskohad? Kui siiamaani on räägitud, et riigieelarves selliste asjade jaoks raha ei ole, siis minu arvates on [suured kasumid – toim] koht, kus arutada, et tegelikult võimalusi on. Nüüd on nagu tahte küsimus, on ju?”