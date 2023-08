"Äripäev eetris" vaidleb: kas Tsahkna on oskuslik ettevõtja või huvide konfliktis susserdaja?

Saates vaidlesid (vasakult) Aivar Hundimägi, Indrek Lepik ja Martin Johannes Teder. Foto: Äripäev

Välisminister Margus Tsahkna osalus ettevõttes, mis müüb Ukrainasse välihaiglaid, võib tekitada huvide konflikti. „Äripäev eetris“ vaidles selle üle, kas see oht on tõepoolest olemas.

„Tsahkna puhul on küsimus, kas peame minema seda teed, et kui keegi saab ministriks ja tal on kuskil mingi ettevõte, siis me ütleme, et sa pead sellest loobuma,“ arutles Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi. „Me võime saavutada olukorra, kus riigijuhtimise juures polegi inimesi, kellel oleks ettevõtte juhtimise kogemust.“