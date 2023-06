Eesti 200 hoiab Tarmo Tammest kümne küünega kinni. Erakonna asutaja oli Zuzu vastu

Avalikkusele jääb arusaamatuks, miks hoiab Eesti 200 keskkonnakomisjoni juhi kohal iga hinna eest Tarmo Tamme, keda saadab kolm keskkonnateemalist pahandust. Kui tema asemele pakutud Züleyxa Izmailova samuti osale erakonna fraktsioonist ei sobi, on justkui silm kinni pigistatud võimaluse ees, et koha võiks saada keegi kolmas.

Tarmo Tamme sobivuse keskkonnakomisjoni juhi kohale seadis avalikkus kahtluse alla juba aprillis – tegemist on ju puidutöösturiga . Eesti 200 fraktsiooni esimees Marek Reinaas ütles siis, et probleemi pole.

Mai alguses sai Äripäeva artikli kaudu avalikuks info, et Tamm on ebaseadusliku raie kahtlusega uurimise all. Küsivad pilgud muutusid teravamaks, kuid erakond püsis Tamme selja taga.

Pärast seda artiklit näis, et erakonnas sai mõõt täis: samal päeval saabus teade, et Tarmo Tamme asemel võtab komisjoni juhina koha sisse roheliste seisukohtade poolest tuntud Züleyxa Izmailova. Marek Reinaas kiitis pressiteates teda kui väga sobilikku kandidaati.

Kuidas Marek Reinaas Zuzut kiitis

2. juunil kiitis Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimees Marek Reinaas, et Züleyxa Izmailova on uue põlvkonna poliitik, kes sobib igati tagama, et saavutataks koalitsioonileppes sõnastatud eesmärgid nagu rohepöörde elluviimine ning ringmajanduse ja rohemajanduse edendamine. Reinaas kiitis, et Izmailova on suisa erakonna kliimaprogrammi autor, kes on nüüd keskkonnateemadele suurepärane eestvedaja.