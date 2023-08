Maarja Pild andmeskandaalist: ei usu, et tegemist on ainsa juhtumiga

Vandeadvokaat Maarja Pild ei usu, et Pere Sihtkapitali tellitud uuringuga seotud rikkumine jääb ainukeseks, sest andmekaitseregulatsioon on keeruline ning raske on tagada, et kõik sellest ühtviisi aru saavad. Foto: Olga Makina / Triniti advokaadibüroo