Saaremaa turismiettevõtja: rohelised valikud tuleb klientide eest ära teha

Vasakul Pidula Wakeparki tegevjuht ja omanik Janet Väärtnõu ning paremal Visit Saaremaa arendusspetsialist Sigrid Valter, kes rääkisid saates "Turismitund" keskkonnahoidlikust turismist Saaremaal. Foto: Gregor Alaküla

Alateadlikult meeldib klientidele näha, et ettevõte on rohelised valikud nende eest ära teinud, et ka nemad saaksid panustada keskkonnahoidu, rääkis Saaremaa turismiettevõtja ja Pidula Wakeparki tegevjuht Janet Väärtnõu saates „Turismitund“.

Väärtnõu lisas, et isegi kui osa kliente veel teadlikult rohemärgiste järgi atraktsiooni või peatuspaika ei vali, siis alateadlikult loeb neile positiivse emotsiooni pakkumisel rohevalikute olemasolu väga palju.

„Klient tunneb, et ta oma tegevusega ja heaolu saavutamisega ei ole rikkunud mingitpidi keskkonda. See on tõusev trend, millele inimesed hakkavad rohkem tähelepanu pöörama,“ lisas Väärtnõu.

Räägime saates kestlikust turismist, seda tõendavatest märgistest ning filosoofiast, mis seda tagant tõukab. Juttu tuleb sellest, kas kliendid soovivad praegu keskkonnasäästlikumalt reisida ja mida ettevõtjad selleks teevad.

Saates uurime, kuidas turundada sihtkoha ja ettevõtte kestliku tegutsemise sõnumeid, ja arutame, kas selline tegutsemine ka majanduslikku kasu toob. Lisaks räägime turismiasjalistele tuttavatest märgistest nagu maailma kestliku turismi edendamise organisatsiooni Green Destinations tunnustuse erinevatest tasemetest ja Green Key märgisest.

Külas on Saaremaa vallavalitsuse turismi- ja turundusteenistuse ehk Visit Saaremaa arendusspetsialist Sigrid Valter ja Saaremaal asuva Pidula Wakeparki tegevjuht ning omanik Janet Väärtnõu. Saadet juhib Gregor Alaküla.