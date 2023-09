Investor Toomas: turgude meelsus kõlgub ahnuse alumises otsas

Investor Kristi Saare: mingit börsi põhja oodata ei maksa

Ma olen näinud investoreid, kes juba kaks aastat ootavad, et päris põhi kohe tuleb. Mul on tunne, et ka nemad on hakanud murduma – nad enam ei oota ja ikkagi ostavad, rääkis investor Kristi Saare praegusest olukorrast turgudel.