Balti börsi analüütikud paljastavad: ostukohti on varasemast rohkem

Swedbanki analüütik Kaimo Aljas (vasakul) ja LHV analüütik Raido Tõnisson (paremal) leiavad, et täna on investoril oluliselt rohkem valikut, mida portfelli osta ning usuvad, et ka järgmise aasta dividendi hooaeg saab olema korralik. Foto: Erakogu

Praegu tasub investoril vaadata ettevõtteid sektoripõhiselt ja valida üksikaktsiate hulgast atraktiivsemad välja, selgitasid Swedbanki ja LHV analüütikud saates „Investor Toomase tund“.

LHV analüütiku Raido Tõnissoni sõnul on praegu ostusoovituse saanud aktsiate osakaal suurem kui varasematel aastatel. See tähendab, et investoritel on kohalikul turul rohkem valikut, kust tootlust leida ja investori jaoks on praegu atraktiivsem aeg investeerida.