Politoloog ennustab Keskerakonnale Kõlvarti juhtimisel toetuse tõusu

Keskerakonna uus juht Mihhail Kõlvart suudab erakonna toetust kasvatada, usub politoloog Alar Kilp. Foto: Liis Treimann

Paljud venekeelsed valijad pole viimastel aastatel osanud kedagi valida, kuid ehk suudavad nad nüüd samastuda Keskerakonna uue juhi Mihhail Kõlvartiga, mis tõstab erakonna toetust, arvas politoloog Alar Kilp.

“Venekeelseid kodanikke on Eesti demokraatias päris suur hulk. See on võibolla üldpildis positiivse tooniga, kui need kodanikud tunnevad, et neil on esindaja ja nad ei ole poliitikast kõrvale jäetud,” rääkis Kilp Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta lisas, et Tanel Kiigel oleks olnud väga keeruline venekeelseid toetajaid kõnetada.