Äritarkvara vahetamine ei pea olema raketiteadus

Mare Timian, Külli Reino, Julia Ležeiko ja Mall Bakler. Foto: Andres Laanem

Saate „Digitark äri“ fookuses on äritarkvara valik ja juurutamine ning sellega seotud muutuste juhtimine ettevõttes.

Saates jagavad oma elulisi kogemusi ja kuldaväärt soovitusi Thermory IT-juht Julia Ležeiko ja Flexa Eesti finantsjuht Mall Bakler. Nad rõhutavad, et äritarkvara juurutamine ei tähenda alati keerulist ja kallist protsessi. Tähtis on eeltöö, kus tuleks põhjalikult analüüsida ettevõtte ärivajadusi ja kaasata asjatundjaid. Selleks, et see ettevõtmine valutult ja sujuvalt õnnestuks, on kriitiliselt oluline kaasata kohe alguses ka kõik töötajad, kes on nende protsesside ja muudatustega seotud.

Saatekülalised rõhutavad, et tasub hoiduda olukorrast, kus ettevõttel on kuhjaga ärilahendusi, aga ühtset süsteemi ei ole. Praktikutest saatekülalised toonitavad, et avatus ja koostöö ettevõtte sees on üks edu võtmeid muudatuste elluviimisel.

Saadet juhivad Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian ja toimetaja Külli Reino.