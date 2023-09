Raha pole, kuid riigil on kasutamata 300 miljonit euroraha

Riigikontrolör Janar Holm Foto: Liis Treimann

Kogu aeg kostub, et raha on puudu, aga teisalt on riigil raha Euroopa fondides kasutamata, rääkis riigikontrolör Janar Holm Äripäeva raadios.

Holm märkis, et kasutamata on praegu 300 miljonit eurot. See on esimene kord Euroopa fondidega, kus meil on oht raha kaotada, sõnas ta.