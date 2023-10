Tõnu Mertsina: maksutõusu asemel saaks ka maksukoormust laiendada

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla

Riigi üks võimalus raha juurde saamiseks on läbi maksude, aga see ei pea tähendama maksude tõstmist, vaid võimalus on ka maksukoormust laiendada, ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Kui Äripäeva raadio teisipäevase hommikuprogrammi saatejuht Lauri Leet küsis, kas üks võimalus võiks olla varamaks, märkis Mertsina, varamaksu suurendamisega ei pruugi riik eesmärki täita.