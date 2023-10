Töö- ja palgaturu lähitulevik toob tööandjatele kergema hingamise

Grete Adler, Helen Roots ja Kadri Seeder (paremal). Foto: Andres Laanem

Tööturg kaldub lähikuudel rohkem tööandja poole, mis tähendab, et viie kandidaadi asemel saab neid olema kümme. See omakorda tähendab, et tööandjad ei pea nii palju vaeva nägema ja hakatakse kokku hoidma hüvede ja soodustuste pealt, räägiti saates "Töö ja palk".

Halloweeni-hõngulises oktoobrikuu teises saates „Töö ja palk“ tuleb, nagu ikka, juttu tööst ja palgast. Tööturu poolt avab saates CV Keskuse värbamisosakonna juht Grete Adler, palgateemadel aitab selgust luua Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Paar viimast aastat on üksteise järel aset leidnud maailma muutvate sündmuste tõttu muutnud ka töö- ja palgaturu võrdlemisi hektiliseks. Oleme näinud kaugtööle siirdumist, töö ja ettevõtluse pausile panekut, koondamisi ning probleeme tööjõu leidmisel.

Saate esimeses osas püüamegi vaadata, mis olukorras me oleme tänasel päeval nii tööjõu- kui palgatulu vaates. Uurime, missugune seis meile praegu tööturul vastu vaatab ja mis on selle tinginud, samuti vaatame lähemalt, mis seisus me oleme oma palkadega ja mis on need faktorid, mis on tinginud muutused põhipalkades. Ning ehkki mõlemad saatekülalised tõttavad kinnitama, et tulevik on üpriski prognoosimatu, spekuleerime siiski, missuguse kursi võtavad tööhõive ja palk aasta lõpuks.

Mis mõjutab palgakasvu? Mille eest makstakse lisatasusid? Millised hüved ja soodustused lähevad töötajatele korda? Mis sunnib töötajat töökohavahetust kaaluma? Millisel kursil seilab kaugtöö ja kas peaksime õppima hindama hoopis töötajate töökoormust?

Räägime ka sellest, miks ja kuidas on tarvis monitoorida tööturgu ning mida kõnelevad viimaste uuringute andmed. Juttu tuleb palgakasvust ja lisatasudest, soodustustest ehk hüvede paketist ja sellest, mida need pakuvad töötajale ja mida tööandjale. Arutleme kaugtöö ja paindlikkuse teemal ning teeme selgeks, mida ootavad oma tulevaselt tööandjalt kandidaadid. Samuti ei jää puudutamata vaimne tervis ja tööandja panus sellesse.

Vestlust suunab Personaliuudiste juht Helen Roots.