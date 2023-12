Artikkel

"Kuum tool": peatselt võib Eesti kapital hakata investeerima Eestist välja

Swedbank Eesti ettevõtete panganduse juht Eero Treumann räägib Äripäeva raadio saates "Kuum tool" majanduse seisust, ettevõtetest ja intressidest. Foto: Liis Treimann

Eestis on ettevõtjatel juba üsna palju kapitali akumuleeritud, kuid bürokraatlike ja muude takistustega on seda raske Eestisse investeerida, mistõttu on oht, et peatselt hakatakse seda investeerima Eestist välja, toob raadiosaates "Kuum tool" välja Swedbank Eesti ettevõtete panganduse juht Eero Treumann.

Treumann on siiski optimistlik, et Eestil on koos omavalitsustega võimalus seda kohalikku raha ka siin kasutada.

Saates selgitab Treumann ka, miks töötute arv pole täna eriti suur. Esiteks loobutakse renditööjõust, kuid see ei kajastu statistikas. Ja teiseks ei soovi ettevõtjad väljaõpetatud töötajatest vabaneda, et ei juhtuks nii nagu restoranidel, kes ei suutnud koroonaajal vabaks lastud tööjõule paremate aegade saabudes asendust leida.

Saates tuleb juttu laiemalt majanduse seisust, ettevõtetest ja intressidest nii, nagu see paistab Eesti suurimale pangale. Samuti kestlikkuse mõõtmisest, mis on igale ettevõttele nüüd sisuliselt kohutuslik, kes laenu või välislepinguid tahab.

Saatejuht on Meelis Mandel.