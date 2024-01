Reklaamiäri uuel aastal: kiirreklaam hakkab levima nagu kiirmoodki

Reklaamiagentuuri Tabasco juht Karl Multer Foto: Jake Farra

Reklaaminduses saab olema ühelt poolt aeg, kus selline kiirreklaam nagu kiirmoodki hakkab mingil määral kahjuks levima ehk asju tehakse odavalt, rääkis reklaamiärist aastal 2024. reklaamiagentuuri Tabasco juht Karl Multer.

Samas tõdes Multer, et teisalt on neid, kes on julged, kes investeerivad rohkem, kes teevad kvaliteetsemaid asju ja on rohkem esil ning saavutavad sellega edu. "Kindlasti saab olema põnev aasta. Kindlasti näeme uusi tõusjaid ja näeme ka mõningaid kukkujaid," sõnas ta.