Turunduses on oluliseks saanud tehnoloogiline kompetents

Karl Multer. Foto: erakogu

23 aastat SEB pangas turundust juhtinud Karl Multer lahkus ametist ning rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis tulevikuplaanidest ning turundusvaldkonna arengutest.

Selle aja jooksul on oluliseks muutunud internet ning muutunud ka turunduse roll ettevõtetes, kuid mitte oluliselt. „Kõik need asjad, mida tollal ajal tehti on alles, printsiibid on lihtsalt edasi arenenud,“ ütles Multer. Suureks eelduseks turundusrollis edukalt hakkama saada on muutunud aga hea arusaam tehnoloogilistest arengutest.