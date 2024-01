Üks valdkond, kuhu majanduslangus jõudnud ei ole, pigem vastupidi

Jätke see nutukoor, elul on omad seadused

See, et kunagisi rahvarohkeid ja endale nime teinud väikeärisid sulgemise päeval kibedalt taga nutetakse, on loomulik nähtus, nagu on tegelikult loomulik ka nende sageli lühikeseks jääv eluiga, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

See, et kunagisi rahvarohkeid ja endale nime teinud väikeärisid sulgemise päeval kibedalt taga nutetakse, on loomulik nähtus, nagu on tegelikult loomulik ka nende sageli lühikeseks jääv eluiga, kirjutab Äripäev juhtkirjas.