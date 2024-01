Emöke Sogenbits: kes tahab tootmist Eestisse tuua, kui riiki tööstus ei huvita?

Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits. Foto: Andras Kralla

Eesti probleem on see, et meie konkurentsivõime langeb, sest teised riigid ikkagi toetavad oma tööstust sõltumata sellest, kas sellest on kasu või mitte,“ ütles meditsiinitarvikuid tootva Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits saates "Tööstusuudised eetris".

„Meie riik on avalikult välja kuulutanud – ja see on kogu Euroopas ja maailmas teada – , et meie tööstust ei toeta. Siin tekib põhiküsimus, kes tahab oma tootmist Eestisse tuua, kui on välja öeldud, et riiki tööstus kui selline ei huvita? Mis sellest, et siin on head inimesed ja kõrge keskmine IQ-tase.“

Sogenbits lisas, et kipume palju rääkima oma ITst ja selle võimekusest, kuid samas on palju riike, kes on meist ka sellest valdkonnas ees.

Mis pilguga vaatab tippjuht langevat eksporti ja konkurentsivõimet? Mis on tema jaoks tark tööstus, mille poole püüdlema peaksime? „See peaks olema ka riigi sõnum, et meil on head võimalused ka tööstuse jaoks,“ sõnab Sogenbits.

Saadet juhib Harro Puusild.

