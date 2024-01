Äripäeva arvamusliider: me peame hambuni relvastuma

Ain Hanschmidt arvab, et viimase aja parimaid majandusuudiseid on kaitsepunkrite ehitamine. Foto: Tanel Meos

Nädalalõpusaade lahendab kolm teemat: konkurents pangandusturul, õpetajate streigi järgmine nädal ja oht Donald Trumpi presidentuurist.

“Kui me Eesti pangandust vaatame, siis 80–90 protsenti turuosa on siin Põhjala pankadel ehk meil oleks vaja rahvusvahelise haardega pankasid,” tõdes “Äripäeva arvamusliidri” saates suurtööstur, Infortari eestvedaja Ain Hanschmidt.

See tõdemus lähtub uudisest, et omal ajal Nordea ja DNB pealt kokku pandud Luminori pank on müügiks. Ühtpidi võib tuua müük uusi tegijaid Eesti pangandusmaastikule, teisalt võib see peegeldada Maarjamaa ääremaastumist.

Geopoliitilist riski aga Hanschmidt ei karda, kui me jätkame kaitsepoliitikat praeguste, õigete sammudega: “Sõda ei tule siis, kui me end hambuni relvastame,” nõustub ta valitsuse praeguse strateegiaga kaitsekulutusi jõuliselt tõsta. Hanschmidt usub, et kui me oleme tugevad nii majanduses kui ka sõjanduses, ei peaks olema kellelgi hirmu Eestisse raha paigutada.

Saate teises pooles vestlesime aga Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalooõpetaja Indrek Riigoriga, kes streigib ka seekord ja oli üks streigi eestvedajatest 11 aastat tagasi. Riigor ütleb, et kui muud üle ei jää, hakkavadki õpetajad oma palgajärgse miinimumi järgi õppetöösse panustama.

Saate kolmanda teemana lahkasime aga perspektiivi Donald Trumpi valimisvõidust. Ekspresidendi ja praeguse vabariiklaste peakandidaadiga korduvalt kohtunud Kersti Kaljulaid ütleb, et aastaid 2016–2020 võib pidada Ida-Euroopa seisukohalt edukaks, sest ameeriklased üksnes kasvatasid oma sõjalist kohalolekut. Kuidas võiks minna nüüd, saates arutlesimegi.

“Äripäeva arvamusliider” on eetris igal reedel kell 17 ning selle panevad kokku Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja saatejuht Indrek Lepik.