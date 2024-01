“Kui ma võrdlen 1990. aastatega, siis on ikka tohutu vahe juhtide kvaliteedis. Ettevõtted on võimelised välisriikidesse kasumlikult laienema. See näitab, et meeskond on konkurentsivõimeline ja see tuleb välja just võrdluses teiste riikide ettevõtetega,” lausus BaltCapi asutaja ja partner Kristjan Kalda Äripäeva raadiosaates “Kuum tool”.