Artikkel

Idufirmade turunduse ekspert jagab väärtuslikke nippe

Promoty turundusjuht Marelle Ellen Foto: Raul Mee

Kiirelt kasvavad ja tihti piiratud eelarvega idufirmad nõuavad turundajatelt loominugulisi lahendusi, mis võiksid edu tuua ka tavalistele ettevõtetele.

“Idufirma turunduse väljakutse on see, et sul on vaja kogu aeg väga kiirelt kasvada, samas sul on väga piiratud ressursid. Ehk sul on väike tiim ja ilmselt ei ole väga suurt turunduseelarvet, kui sa just ei ole raha tõstnud hiljuti,” kirjeldas idufirmade turunduse ekspert Marelle Ellen Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis ta täpsemalt idufirmade turundamise eripäradest, turunduse tulemuste mõõtmisest ja mõjuisikutest. Samuti jagas Ellen kolme õppetundi, millest on igal turundajal kasu.

Intervjueeris Hando Sinisalu.