Värske "Mälupäev": kuula ja vaata, kas tead saatekülalistest rohkem

TalTechi tiimiliikmed Mihkel Vaher ja Raul Palk, saatejuht Janar Tiiroja ning Zone’i võistkonnakaaslased Sten Nurmeta ja Arne Meier. Foto: Andres Laanem

Kas kaasahaarava mälumängusaate poolfinaali pääsevad mälumängu üliõpilasmeistrid TalTechist või domeenihaldaja Zone’i helged pead, see selgub värskest “Mälupäeva” saatest.

Saates kõlab kokku kümme teadmisi proovile panevat küsimust, millele saatekülalised arutelu käigus peavad õige vastuse leidma. Õiged vastused saavad premeeritud punktidega ja rohkem punkte kogunud võistkond läheb edasi järgmisesse saatesse.

Tänases saates võistlevad TalTechi üliõpilased, kes on tiimiga tulnud Eesti üliõpilasmeistriteks mälumängus. Võistkonda kuulub tudengiaktivist Raul Palk, kes on veerand oma elust üliõpilaselu nautinud. Lisaks ülikooli õpingutele töötab Raul metallitööstuses müügivaldkonnas ning üritab sõpruskonnaga muude tegemiste kõrvalt vähemalt korra nädalas ka mõnele mälumängule jõuda.

Ka tiimi teine liige Mihkel Vaher on aktiivne tudengiaktivist, kelle kalender on rohkem täis kui hea lapse kingikott jõuludel. Mihkli hobideks on lauamängud, võrkpall ja ürituste korraldamine. Tudengielus on Mihkel kandnud tudengiorganisatsiooni BEST-Estonia presidendi rolli.

TalTechile astub vastu domeenihaldusfirma Zone, mille kaudu on täna kasutuses enam kui pooled .EE domeenidest. Neli aastat ettevõtte ridades kaasa löönud suurkliendispetsialist Sten Nurmeta on suur mälumänguhuviline, kes on tiimiga Raplamaa kilvarite seas nii mõnegi magusa võidu toonud. Sten on tugev looduse ja teadusega seotud teemades.

Koos Steniga asub saates õigeid vastuseid otsima tarkvaraarendaja Arne Meier, kes jälgib huviga erinevaid mälumängusaateid ja aeg-ajalt võib teda kohata kolleegidega Raplas ja Mustas Puudlis spordiviktoriinil osalemas.

“Mälupäev” on eetris laupäeviti kell 11.00, turniiri korras osaleb kaheksa ettevõtet, kelle hulgast selgub märtsi algul võitjatiim. Eelmistest saadetest on poolfinaali edasi pääsenud Lennuliiklusteenindus ja OIXIO IT.

Saadet juhib Janar Tiiroja. Teadmiste kasvule annab hoogu Töötukassa ja ahvatleva auhinna on välja pannud GoldTime.

Kuula saadet ja testi ka enda teadmisi: