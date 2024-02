Teadlaste idufirma uued sillad viivad Inglismaale

Süvatehnoloogia idufirma GScan strateegiajuht ja kaasasutaja Andi Hektor. Foto: Liis Treimann

Teadusfirma GScan uuris mullu Paldiskis betooni alla maetud tuumareaktoreid, mis oli idufirma jaoks märgiline projekt, kuid ettevõtte strateegiajuht ja kaasasutaja Andi Hektor tõdes, et üks projekt oli neile veelgi südamelähedasem.

Teadusidufirma GScan on oma tehnoloogia poolest maailmas ainulaadne. Hektor rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et neile sarnaseid start-up’e on maailmas veelgi, kuid need on oma tehnoloogiaga mõned aastad maas.