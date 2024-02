Finantsinspektsioon: kinnisvarahindaja töö pangale andmisel on riskid maandatavad

Õhku on kerkinud küsimused, kuidas kodulaenu refinantseerimist odavamaks ja lihtsamaks teha. Foto: Andras Kralla

Kui mõtleme teenuste müügile, siis juba panganduse õigusest tulenevalt peavad olema sellised pangaosad täiesti eraldiseisvad ja lahus toimivad, rääkis finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer Äripäeva raadios.

Tammer rõhutas, et pankadel on järelevalve, mis kontrollib, kas süsteem ja organisatsioon on selline, et need osad on sõltumatud, et seal ei teki sellist laadi huvide konflikte, mida kinnisvarahindajad üles tõstsid.